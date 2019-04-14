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Маззин жёстким силовым приёмом травмировал ключевого защитника «Бостона» Крюга

Маззин жёстким силовым приёмом травмировал ключевого защитника «Бостона» Крюга
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев.

Во втором периоде защитник «Торонто» Джейк Маззин выполнил жёсткий силовой приём против Тори Крюга. В результате приёма Маззина Крюг улетел в борт и получил повреждение. На третий период ключевой защитник «Брюинз» не вышел, у американского хоккеиста подозрение на сотрясение мозга.

Видео также можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Голами в составе победителей отметились: Чарли Койл, Брэд Маршан, Дэнтон Хайнен и Патрис Бержерон. Голкипер «Бостона» Туукка Раск отразил 30 бросков из 31.

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