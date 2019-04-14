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«Колорадо» в овертайме победил «Калгари», счёт в серии стал 1-1

«Колорадо» в овертайме победил «Калгари», счёт в серии стал 1-1
Хоккей / НХЛ

«Калгари Флэймз» проиграл «Колорадо Эвеланш» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась со счётом 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей.

Гости открыли счёт на 28-й минуте матча усилиями Мэттью Ньето. В этот момент «лавины» играли в меньшинстве. Спустя пять минут «огоньки» отыгрались в большинстве, отличился Расмус Андерссон. За семь минут до конца третьего периода «Калгари» вышел вперёд после точного броска Шона Монахана. Однако гостям удалось перевести игру в овертайм, Джей Ти Комфер удачно сыграл на добивании. В дополнительное время решающую шайбу забросил лидер «Эвеланш» Натан Маккиннон.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
14 апреля 2019, воскресенье. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
2 : 3
0:0, 1:1, 1:1, 0:1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Ньето – 27:16 (4x5), 1:1 – Андерссон (Беннетт, Баклунд) – 32:26 (5x4), 2:1 – Монахан (Беннетт, Годро) – 52:27 (5x5), 2:2 – Комфер (Ландеског, Рантанен) – 57:21 (5x5), 2:3 – Маккиннон (Рантанен, Коул) – 68:27

Видео победного гола можно посмотреть в «твиттере» NHL on NBC.

Счёт в серии стал 1-1. Третий матч состоится в Колорадо 16 апреля, начало матча — в 05:30 мск.

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