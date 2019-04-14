Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин догнал Зеттерберга по очкам в плей-офф

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день плей-офф. В трёх матчах приняли участие семь представителей России.
На счету капитана «Вашингтона» Александра Овечкина две результативные передачи в матче с «Каролиной». В 123 матчах плей-офф Овечкин набрал 120 очков. Российский форвард вышел на 56-е место по очкам за карьеру в плей-офф, повторив результат Хенрика Зеттерберга. Евгений Кузнецов также отдал две голевые передачи, Андрей Свечников однажды ассистировал партнёрам.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Счёт в серии
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+1
|0
|0
|3
|0
|0
|-
|17,04
|0-2
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+2
|+2
|2
|4
|7
|0
|-
|21,12
|2-0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+2
|+1
|0
|1
|0
|0
|18%
|18,38
|2-0
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|0
|3
|1
|0
|-
|22,31
|2-0
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|3
|0
|0
|100%
|23,36
|1-1
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|-3
|0
|1
|2
|1
|-
|17,40
|1-1
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|2
|0
|3
|2
|-
|19,55
|1-1