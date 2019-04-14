Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин догнал Зеттерберга по очкам в плей-офф

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день плей-офф. В трёх матчах приняли участие семь представителей России.

На счету капитана «Вашингтона» Александра Овечкина две результативные передачи в матче с «Каролиной». В 123 матчах плей-офф Овечкин набрал 120 очков. Российский форвард вышел на 56-е место по очкам за карьеру в плей-офф, повторив результат Хенрика Зеттерберга. Евгений Кузнецов также отдал две голевые передачи, Андрей Свечников однажды ассистировал партнёрам.