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Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин догнал Зеттерберга по очкам в плей-офф

Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин догнал Зеттерберга по очкам в плей-офф
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день плей-офф. В трёх матчах приняли участие семь представителей России.

На счету капитана «Вашингтона» Александра Овечкина две результативные передачи в матче с «Каролиной». В 123 матчах плей-офф Овечкин набрал 120 очков. Российский форвард вышел на 56-е место по очкам за карьеру в плей-офф, повторив результат Хенрика Зеттерберга. Евгений Кузнецов также отдал две голевые передачи, Андрей Свечников однажды ассистировал партнёрам.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСчёт в серии
Свечников (н)«Каролина»0+100300-17,040-2
Овечкин (н)«Вашингтон»0+2+22470-21,122-0
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+2+1010018%18,382-0
Орлов (з)«Вашингтон»0+1+10310-22,312-0
Радулов (н)«Даллас»0+000300100%23,361-1
Зайцев (з)«Торонто»0+0-30121-17,401-1
Задоров (з)«Колорадо»0+0-12032-19,551-1
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