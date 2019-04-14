Овечкин: Орпик — секретное оружие «Вашингтона». Каждый его бросок опасен

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ, 2-0) прокомментировал победный гол Брукса Орпика.

«Орпик – наше секретное оружие. Каждый раз, когда он на льду и когда наносит бросок, – это всегда опасно», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

В активе Орпика, в 982 матчах регулярных чемпионатов забившего всего 16 раз, стало четыре гола в 151 матче плей-офф. На момент взятия ворот американскому ветерану «Вашингтона» было 38 лет и 199 дней. Таким образом, Орпик стал самым возрастным защитником, забившим в овертайме Кубка Стэнли. Ранее это достижение принадлежало бывшему игроку «Миннесоты Уайлд» Киту Карни (38 лет и 66 дней).