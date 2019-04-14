Кадри: «Торонто» нельзя безнаказанно бить. Мы показали это абсолютно ясно

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри после поражения во втором матче серии плей-офф с «Бостон Брюинз» (1:4, 1-1) объяснил своё поведение.

Форвард «Торонто» был удалён до конца матча за удар нападающего «Бостона» Джейка Дебраска клюшкой. Это произошло за шесть минут до конца третьего периода, сразу после силового приёма Дебраска на Патрике Марло. Всё началось ещё в первом периоде, когда Дебраск получил малый штраф за грубость на Кадри. В конце второго периода последовало продолжение: форвард «Брюинз» жёстким силовым приёмом коленом в колено встретил Кадри, только что выскочившего со скамейки штрафников.

«Нас нельзя безнаказанно бить. Мне кажется, мы показали это абсолютно ясно», — сказал Кадри.

«Обе команды будут и дальше так играть, силовой борьбы будет много до окончания серии. Обе стороны настроены на это. Будет интересно, этого все ждут», — сказал форвард «Бостона» Брэд Маршан.

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