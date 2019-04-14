Карандин: на чемпионате мира гол «Авангарда» засчитали бы с вероятностью 100%

Знаменитый советский арбитр Юрий Карандин поделился мнением о незасчитанном голе форварда «Авангарда» Андрея Стася в первом матче финала Кубка Гагарина с ЦСКА (2:5, 0-1).

«Начну издалека. Очень внимательно следил за финальной серией Востока «Авангард» – «Салават Юлаев» и могу отметить качественную, строгую линию арбитража. Какие-то мелкие помарки промелькнули, но в целом за судей только порадовался — это профессиональная работа.



Но мне иногда кажется, что в КХЛ для арбитража есть две лиги – Западная и Восточная. И вот на Западе, в отличие от Востока, проблемы с судейством возникают регулярно – начиная от серии СКА – «Спартак» и продолжая «армейскими» дерби. К сожалению, возникли они и в первом матче финала.

Гол Стася? Прежде всего скажу, что работа судей на льду мне понравилась – достойная, лаконичная, уверенная. Арбитры, кстати, гол Стася сразу же засчитали – и были готовы к вбрасыванию в центральном круге. В тот момент, к сожалению, произошло вмешательство извне – со стороны видеокомнаты. И в итоге было принято, скорее всего, ошибочное решение.

Поверьте мне, человеку, который уже полвека не чужой в европейском хоккее: в ИИХФ в правилах не ловят блох, на чемпионате мира этот гол засчитали бы с вероятностью 100 процентов. Игрок делал всё возможное, чтобы увернуться от шайбы, он даже в полёте умудрился так распластаться, что случайный контакт с шайбой ушёл из его зрительной зоны. То есть здесь работает глагол «срикошетить», но никак не «направить», — цитирует Карандина Russia-Hockey.

КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол «Авангарда» в матче с ЦСКА