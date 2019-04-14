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Джонсон: «Тампе» надо расслабиться и вспомнить, в чём суть нашего хоккея

Джонсон: «Тампе» надо расслабиться и вспомнить, в чём суть нашего хоккея
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон поделился ожиданиями от третьего матча серии с «Коламбус Блю Джекетс».

«Пока мы ещё не показали, с какой отдачей мы можем играть и как умеем забивать. Мы работаем, но делаем не то, что нужно. Надо расслабиться, вспомнить, в чем суть нашего хоккея, и играть правильно», — цитирует Джонсона официальный сайт НХЛ.

Во второй игре серии первого раунда плей-офф с «Коламбусом» (1:5) Никита Кучеров был удалён до конца встречи. На 56-й минуте игры он толкнул на борт сидящего на коленях защитника «мундиров» Маркуса Нутиваару. Лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ пропустит третью игру серии.

«Жакеты» ведут в серии — 2-0. Следующий матч состоится в Коламбусе 15 апреля, начало — в 2:00 мск.

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