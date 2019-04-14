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Летанг: у «Питтсбурга» нет мыслей, что мы можем проиграть все четыре матча

Летанг: у «Питтсбурга» нет мыслей, что мы можем проиграть все четыре матча
Хоккей / НХЛ

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг поделился ожиданиями от третьего матча серии с «Нью-Йорк Айлендерс».

«После первого матча, в котором мы столкнулись с их форчеком, мы посмотрели видео и сделали поправки. Мы неплохо выходили из своей зоны, таким образом давая форвардам шанс расположиться в чужой. Мне показалось, что вторая игра была больше о том, кто лучше реализует свои моменты.

Сейчас нам нужно собраться. Если они дважды победили, это значит, что мы можем сделать то же самое. У нас в головах нет мыслей о том, что мы можем проиграть все четыре матча. Мы уверены в своем коллективе", — цитирует Летанга официальный сайт НХЛ.

«Островитяне» ведут в серии — 2-0. Следующий матч состоится в Питтсбурге 14 апреля, начало — в 19:00 мск.

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