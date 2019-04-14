Кекяляйнен: Гавриков — потрясающий защитник. Он хорош и в защите, и в атаке

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал заключение двухлетнего контракта с Владиславом Гавриковым.

«Владислав — потрясающий защитник, он отлично играет как в защите, так и в атаке. Большой, сильный и мобильный хоккеист, он добился успеха в КХЛ и на международном уровне, в том числе в прошлом году выиграв золото Олимпийских игр. Мы крайне рады, что он связал свое будущее с „Коламбус Блю Джекетс“, — цитирует Кекяляйнена официальный сайт клуба.

Гавриков переехал в Петербург в 2017 году и в составе СКА стал обладателем Кубка континента. В прошлом году завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане в составе сборной России.



С Гавриковым достигнута договорённость, что в случае вылета «Коламбуса» из плей-офф он пополнит состав сборной России и примет участие в чемпионате мира, который стартует 10 мая. Первый раунд Кубка Стэнли завершается 24 апреля, второй — 7–8 мая.