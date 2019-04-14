Кожевников: гол Стася — чистый, судейство в плей-офф КХЛ безобразное

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об отмене гола форварда «Авангарда» Андрея Стася в первом матче финала Кубка Гагарина с ЦСКА (2:5).

«Авангарду» не надо ничего менять в плане игры. У них плохо сыграл Бобков. Три броска верхом – три гола. И времени на реакцию было. Но он не реагировал. Сорокин же ЦСКА спас. У «армейцев» не было моря моментов, но они их использовали, а «Авангард» свои – нет. Многие специалисты говорили, что вратарская линия будет одной из слабейших у «ястребов». Так и произошло по первой игре. У Бобкова бывают замечательные матчи и не очень. Его нестабильность – главная основа победы ЦСКА. Посмотрим, что будет дальше. Если он раскусил игру красно-синих, будет сопротивление. Уберите эти три момента, и счёт будет 2:2. Всё идёт, как и ожидалось. Стоит ли менять Бобкова? Не знаю, это дело тренера. Я не нахожусь в команде. Он хороший вратарь, но у него бывают матчи, когда играет неуверенно.

Отмена гола Стася? Уже устали говорить, что судейство в этом плей-офф безобразное. Надо вносить свои правила и договариваться с ИИХФ. Это был чистый гол, просто шайба попала в Стася. Они каждый день, что ли, меняют правила? Большая часть народу говорит, что так не делается, а судьи отвечают, что всё нормально. Они сами себя оправдывают. Надо просто это убирать и продуманно рассмотреть момент. Вот почему мы ссылаемся на ИИХФ? А почему не на НХЛ? У нас такая есть отмазка, что в правилах ИИХФ есть такой пункт. В нашем чемпионате такие голы засчитывались бы. Это спорный вопрос. У нас безобразное судейство и всё его руководство», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Кожевников — о судействе в КХЛ: иногда стыдно, смотришь и за голову хватаешься