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Миллер — о третьем матче с «Коламбусом»: для нас это хороший экзамен

Миллер — о третьем матче с «Коламбусом»: для нас это хороший экзамен
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джей Ти Миллер поделился ожиданиями от третьего матча серии с «Коламбус Блю Джекетс».

«Игра не будет простой. Для нас это хороший экзамен. В течение сезона мы старались подготовиться к таким ситуациям. Мы не должны думать обо всей серии и гадать, что с нами будет в будущем. Нам надо думать о матче № 3», — цитирует Миллера официальный сайт НХЛ.

Во второй игре серии первого раунда плей-офф с «Коламбусом» (1:5) Никита Кучеров был удалён до конца встречи. На 56-й минуте игры он толкнул на борт сидящего на коленях защитника «мундиров» Маркуса Нутиваару. Лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ пропустит третью игру серии.

«Жакеты» ведут в серии — 2-0. Следующий матч состоится в Коламбусе 15 апреля в 2:00 мск.

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