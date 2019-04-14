Бекстрём — о пасе Овечкина: многие ждут, что он всё время будет бросать

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём после победы во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ, 2-0) прокомментировал гол после передачи Александра Овечкина.

«Многие ждут, что он будет все время бросать по воротам. Но он не только великолепный снайпер, но и отличный распасовщик», – цитирует Бекстрёма Washington Post.

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Хозяевам удалось ударное начало матча. На четвёртой минуте первого периода отличился Никлас Бекстрём, которому ассистировали Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. Спустя шесть минут Ти Джей Оши после передачи Евгения Кузнецова во второй раз огорчил гостей. «Каролине» удалось отыграться усилиями Лукаса Валльмарка и Себастьяна Ахо. В середине третьего периода Том Уилсон вновь вывел «Кэпиталз» вперёд. Канадский форвард забил на 49-й минуте матча, а Овечкин записал в актив вторую голевую передачу в матче. Гостям усилиями Джордана Стаала удалось перевести игру в овертайм, где победу столичной команде принёс точный бросок Брукса Орпика. Кузнецов отметился результативной передачей.