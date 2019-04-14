Макдона — о нарушении Кучерова: нетипичный момент, надо контролировать себя

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона прокомментировал дисквалификацию нападающего Никиты Кучерова.



Во второй игре серии первого раунда плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (1:5) россиянин был удалён до конца встречи. На 56-й минуте игры он толкнул на борт сидящего на коленях защитника «мундиров» Маркуса Нутиваару. Лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ пропустит третью игру серии.



«Надо контролировать себя, чтобы продолжить борьбу, играть дальше. Момент был совсем нетипичным для Никиты. Кучеров обычно так не играет. Но мы знаем, что он переживает, ему не всё равно. Все понимают, что Кучеров значит для команды и как много он сделал для неё», — цитирует Макдону официальный сайт НХЛ.



«Жакеты» ведут в серии — 2-0. Следующий матч состоится в Коламбусе 15 апреля, начало — в 2:00 мск.

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