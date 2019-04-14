Бэбкок: не удивлён, что «Тампа» проигрывает в серии с «Коламбусом»

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился мнением о серии первого раунда плей-офф НХЛ с участием «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс». «Молнии», выигравшие регулярный чемпионат, проигрывают в серии со счётом 0-2.



«Меня не удивляет, что «Коламбус» ведёт в серии «Тампой». Во время плей-офф может произойти что угодно. Лига становится всё более конкурентоспособной, поэтому места в регулярном чемпионате не имеют никакого значения. Когда видишь, что серия закончилась со счётом 4-0 или 4-1, складывается ощущение, что не было никакого соперничества, но оно есть в каждом противостоянии.



«Коламбус» — хорошая команда. «Мундиры» заметно укрепили состав в период дедлайна. Похоже, нас ждёт отличная серия», — приводит слова специалиста Ottawa Sun.

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