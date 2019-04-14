Крикунов: когда был моложе, удивлялся старикам: чего они на работу рвутся?

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал, что быстро принял предложение бело-голубых. В ходе сезона специалист сменил на посту наставника команды Владимира Воробьёва.



«Мы встретились с генеральным директором, обсудили ситуацию. Он сказал чётко: игра и турнирное положение команды руководство не устраивает, принято решение искать нового тренера. И предложил эту должность мне. Я время на раздумья брать не стал и сразу согласился.



Без дела-то скучно. Я, когда моложе был, всё удивлялся старикам: чего они на работу рвутся? Сидели бы на пенсии, отдыхали. А когда сам дожил до такого возраста, начал их понимать. Когда всю жизнь крутишься, бездействие становится мучительным.



Физическая форма? Она была, когда я сам играл. А сейчас уже почти всё растеряно. Но вместе с командой на тренировку выйти — по-прежнему не проблема. Я столько времени в своей жизни провел на льду, что коньки уже стали продолжением ног», — приводит слова Крикунова официальный сайт КХЛ.

Крикунов: мне уже столько лет, что каждый сезон может стать последним