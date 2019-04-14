Макдэвиду не потребуется операция в связи с травмой колена

Капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду не потребуется операция в связи с травмой, полученной в заключительной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Об этом сообщает ESPN.



Защитник «Флэймз» Марк Джиордано сбил Макдэвида с ног силовым приёмом во время прохода по правому флангу, после чего Макдэвид врезался в штангу.



Согласно данным источника, капитан «нефтяников» повредил крестообразную связку колена, но при этом он избежит хирургического вмешательства. Ожидается, что канадский хоккеист будет готов к тренировочному лагерю команды, который запланирован на сентябрь.



В минувшем регулярном сезоне Макдэвид набрал 116 (41+75) очков и занял второе место по результативности — вслед за Никитой Кучеровым из «Тампа-Бэй Лайтнинг» 128 (41+87).

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