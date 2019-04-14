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Джиордано — об игре с «Колорадо»: жестокое поражение, нужно разобраться с этим

Джиордано — об игре с «Колорадо»: жестокое поражение, нужно разобраться с этим
Хоккей / НХЛ

Защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано поделился мнением о втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ). Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий «лавин» Натан Маккиннон.

«Это было жестокое поражение, но в плей-офф всегда случаются такие моменты. Нужно разобраться с ними и двигаться дальше. «Калгари» должен играть лучше. Команде нужно действовать намного жёстче, и мы это знаем. У «Калгари» были моменты в прошедшем матче, но мы должны играть все 60 минут», — цитирует Джиордано официальный сайт НХЛ.

Счёт в серии равный — 1-1. Третья игра состоится в Денвере 16 апреля, начало — в 05:00 мск. Победитель пары «Калгари» — «Колорадо» встретится во втором раунде с победителем противостояния «Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс» (счёт в серии — 1-1).

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