Сегин: Бишоп достоин того, чтобы получить «Везина Трофи»

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин высоко оценил мастерство голкипера команды Бена Бишопа.



«Я, конечно, предвзят, но у меня нет сомнений, что Бишоп достоин «Везина Трофи»… Каждый раз, когда он выходит на лёд, мы можем быть спокойны за свои ворота», — приводит слова Сегина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В нынешнем сезоне 32-летний Бишоп провёл 46 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 27 побед. Американский вратарь отражал 93,4% бросков и пропускал 1,98 шайбы в среднем за игру. В плей-офф на счету Бишопа два матча с коэффициентом надёжности 1,92. Он отражает 94,6% бросков.



В первом раунде плей-офф «Даллас» встречается с «Нэшвилл Предаторз» (счёт в серии — 1-1). Третий матч состоится в Далласе 16 апреля.

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