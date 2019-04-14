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Бишоп: мы с Худобиным провели удачный сезон во многом из-за полевых игроков

Бишоп: мы с Худобиным провели удачный сезон во многом из-за полевых игроков
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп оценил своё выступление в нынешнем сезоне.

«Регулярный чемпионат вышел хорошим. Конечно, я бы предпочёл сыграть на несколько матчей больше, но есть вещи, которые невозможно контролировать, и это одна из них. Я могу отвечать только за свою игру, когда выходил на площадку, и мне за неё не стыдно. При этом надо сказать спасибо и полевым игрокам — мы с Худобиным во многом за счёт их действий провели такой удачный сезон», — приводит слова Бишопа официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 32-летний Бишоп провёл 46 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 27 побед. Американский вратарь отражал 93,4% бросков и пропускал 1,98 шайбы в среднем за игру. В плей-офф на счету Бишопа два матча с коэффициентом надёжности 1,92. Он отражает 94,6% бросков.

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