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«Питтсбург» потерпел третье поражение в серии с «Айлендерс», у Малкина — «-1»

«Питтсбург» потерпел третье поражение в серии с «Айлендерс», у Малкина — «-1»
Хоккей / НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» провёл третий матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс». Игра состоялась в Питтсбурге и закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Календарь Кубка Стэнли — 2019

«Пингвины» открыли счёт на 13-й минуте стараниями Гаррета Уилсона, оформившего свой первый гол в плей-офф. «Островитянам» потребовалось всего полторы минуты, чтобы не только восстановить паритет, но и выйти вперёд. Сначала Джордан Эберле застал врасплох голкипера Мэтта Мюррея, а затем Брон Нельсон во второй раз огорчил болельщиков клуба из Пенсильвании. Гости укрепили преимущество на 51-й минуте после гола Леонида Комарова. В концовке четвёртую шайбу в ворота хозяев забросил Андерс Ли.

Нападающий «пингвинов» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 50 секунд и заработал показатель полезности «-1».

«Островитяне» ведут в серии со счётом 3-0. Четвёртый матч пройдёт в Питтсбурге 17 апреля.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
14 апреля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1 : 4
1:2, 0:0, 0:2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Уилсон (Петтерссон, Шульц) – 12:54 (5x5), 1:1 – Эберле (Пулок, Барзал) – 13:22 (5x5), 1:2 – Нельсон (Кюнхакль) – 14:24 (5x5), 1:3 – Комаров (Бовиллье, Фильппула) – 50:27 (5x5), 1:4 – Ли (Фильппула, Пелеч) – 58:32 (en)
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