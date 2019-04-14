«Питтсбург» потерпел третье поражение в серии с «Айлендерс», у Малкина — «-1»

«Питтсбург Пингвинз» провёл третий матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс». Игра состоялась в Питтсбурге и закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей.



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«Пингвины» открыли счёт на 13-й минуте стараниями Гаррета Уилсона, оформившего свой первый гол в плей-офф. «Островитянам» потребовалось всего полторы минуты, чтобы не только восстановить паритет, но и выйти вперёд. Сначала Джордан Эберле застал врасплох голкипера Мэтта Мюррея, а затем Брон Нельсон во второй раз огорчил болельщиков клуба из Пенсильвании. Гости укрепили преимущество на 51-й минуте после гола Леонида Комарова. В концовке четвёртую шайбу в ворота хозяев забросил Андерс Ли.

Нападающий «пингвинов» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 50 секунд и заработал показатель полезности «-1».

«Островитяне» ведут в серии со счётом 3-0. Четвёртый матч пройдёт в Питтсбурге 17 апреля.