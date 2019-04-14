Кросби: не нужно оправдываться, у «Питтсбурга» больше нет права на ошибку

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал поражение со счётом 1:4 в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс». «Пингвины» проиграли в третий раз подряд, они находятся в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Стэнли.



«Теперь мы должны сосредоточиться исключительно на одной игре. Нужно сделать всё, чтобы выиграть четвёртый матч. Теперь у команды нет права на ошибку. Остаётся только одно — выйти на четвёртый матч с позитивным настроем и выиграть его. Если будем усердно работать, то добьёмся успеха. Сейчас нет смысла оправдываться. Мы до сих пор не выиграли ни одного матча, нужно изменить статус-кво», — приводит слова Кросби Pens Inside Scoop.

Четвёртый матч пройдёт в Питтсбурге 17 апреля.