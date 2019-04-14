Женская сборная США выиграла ЧМ по буллитам, арбитры отменили гол Финляндии в ОТ

Женская сборная США завоевала золотые медали чемпионата мира, который прошёл в Финляндии, обыграв в финале хозяек со счётом 2:1 Б.



Первый период завершился без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке команды обменялись результативными бросками. На гол Энн Панковски хоккеистки сборной Финляндии ответили шайбой Сюзанны Тапани. Основное время встречи не выявило победителя. В овертайме Петра Ниеминен поразила ворота американок, но арбитры отменили гол после просмотра. В серии буллитов удача оказалась на стороне США.



Американки в 9-й раз завоевали золото чемпионата мира. На 18 предыдущих мировых первенствах в финальных матчах играли исключительно сборные США и Канады. Сборная России заняла четвёртое место, проиграв в матче за бронзу хоккеисткам Канады.