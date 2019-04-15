Рирден: не могу достаточно похвалить Овечкина за то, как он играет

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден оценил игру капитана команды Александра Овечкина. «Столичные» ведут в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» со счётом 2-0.



«Говорил о нашей группе лидеров весь сезон и скажу снова. Вы видели голы, которые забил Ник Бекстрём, видели, как он пластался в концовке первого матча. Теперь вы видите Овечкина, который начинает с могучего силового приёма в углу, включает всех в игру и уже через несколько секунд выводит Ника на пустые ворота.



Затем вы видите, как он изо всех сил несётся к своим воротам, вынуждает соперника совершить потерю, тащит шайбу назад через всю площадку и делает изумительный пас Тому Уилсону. Я просто не могу достаточно похвалить его за то, как он сейчас играет. Именно это было ключевым для нас и в прошлогоднем успехе. Когда твой капитан, твой лучший снайпер и бомбардир делает всё то, что делает Алекс, то и остальные партнеры довольно быстро выстраиваются в эту шеренгу», — цитирует Рирдена официальный сайт лиги.

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