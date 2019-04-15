Канарейкин: «Авангарду» надо бережней относиться к своим моментам в серии с ЦСКА

Бывший главный тренер «Авангарда», чемпион СССР в составе «Спартака» Фёдор Канарейкин поделился мнением о серии ЦСКА — «Авангард». Столичная команда выиграла первый матч со счётом 5:2.

«Обе команды показали хорошие скорости и желание бороться до конца, но ЦСКА лучше реализовывал свои моменты. Эти два коллектива играют в более-менее похожий силовой хоккей с большим количеством борьбы, давления и активностей на пятаке. Поэтому здесь многое решат нюансы.

У ЦСКА чуть поглубже скамейка, поэтому «Авангарду» надо бережней относиться к своим моментам, а также поменьше ошибаться в обороне. Если они выиграют второй матч, шанс на победу в серии у них будет хороший. Если нет, то отыграться с 0:2 будет крайне сложно», — приводят слова Канарейкина «Известия».