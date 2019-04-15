«Коламбус» впервые в своей истории повёл в серии плей-офф со счётом 3-0

В третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» дома победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:1. Команде Джона Тортореллы остался один шаг, чтобы выбить обладателей Президентского кубка из розыгрыша Кубка Стэнли. Впервые в истории «жакеты» ведут в серии плей-офф со счётом 3-0.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Коламбуса» Кэм Аткинсон, который набрал 2 (1+1) очка. Голами в составе победителей также отметились Мэтт Дюшейн и Оливер Бьёркстранд. Голкипер хозяев Сергей Бобровский совершил 30 сейвов.

Четвёртый матч пройдёт в Коламбусе 17 апреля.

«Коламбус» завершил регулярный чемпионат на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, забронировав путёвку в плей-офф в последний момент.