В Вегасе начали продавать футболки «Счастливый день Гусева» по $ 25

В Вегасе начали продавать футболки с надписью «Счастливый день Гусева», стоимость — $ 25. Первые футболки будут готовы уже завтра. Ранее форвард Никита Гусев подписал однолетний контракт с «Вегас Голден Найтс».

У него есть шанс выйти на лёд в четвёртой игре серии первого раунда плей-офф с «Сан-Хосе Шаркс» (1-1). Гусев будет выступать за новую команду под 17-м номером. Ранее он досрочно расторг контракт со СКА.

26-летний Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19, записав в актив 82 (17+65) балла при показателе полезности «+39» и 10 минутах штрафного времени. Гусев проводил на площадке около 16 минут за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Гусев набрал 19 (9+10) очков в 18 играх при показателе полезности «–1». Ранее права на Гусева принадлежали клубу «Тампа-Бэй Лайтнинг».