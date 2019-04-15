Стэмкос ударил Фолиньо в лицо, когда того держали арбитры

В третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ«Коламбус Блю Джекетс» дома победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:1. В концовке встречи между игроками произошла стычка, в ходе которой капитан «молний» Стивен Стэмкос нанёс удар капитану «жакетов» Нику Фолиньо, пока того держали арбитры.

Посмотреть видео эпизода можно в «твиттере» FOX Sports Ohio.

В трёх матчах на счету Стэмкоса 0 очков при показателе полезности «-5». У Фолиньо одна заброшенная шайба.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Коламбуса» Кэм Аткинсон, который набрал 2 (1+1) очка. Голами в составе победителей также отметились Мэтт Дюшейн и Оливер Бьёркстранд.

«Блю Джекетс» ведут в серии со счётом 3-0. Четвёртый матч пройдёт в Коламбусе 17 апреля мск.

