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Стэмкос ударил Фолиньо в лицо, когда того держали арбитры

Стэмкос ударил Фолиньо в лицо, когда того держали арбитры
Хоккей / НХЛ

В третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ«Коламбус Блю Джекетс» дома победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:1. В концовке встречи между игроками произошла стычка, в ходе которой капитан «молний» Стивен Стэмкос нанёс удар капитану «жакетов» Нику Фолиньо, пока того держали арбитры.

Посмотреть видео эпизода можно в «твиттере» FOX Sports Ohio.

В трёх матчах на счету Стэмкоса 0 очков при показателе полезности «-5». У Фолиньо одна заброшенная шайба.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Коламбуса» Кэм Аткинсон, который набрал 2 (1+1) очка. Голами в составе победителей также отметились Мэтт Дюшейн и Оливер Бьёркстранд.

«Блю Джекетс» ведут в серии со счётом 3-0. Четвёртый матч пройдёт в Коламбусе 17 апреля мск.

«Коламбус» обыграл «Тампу» и повёл в серии со счётом 3-0
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