Купер: «Тампа» всё ещё играет, мы всё ещё живы

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение от «Коламбус Блю Джекетс» (1:3) в третьем матче серии первого раунда плей-офф.

«Мы всё ещё играем во вторник. Мы всё ещё живы. Меня очень удивил тот факт, что за весь матч так и не получили ни одного большинства. Как быть с нашими лидерами, которые не набирают очков? Они здорово играли весь сезон. Теперь им нужно просто так же хорошо сыграть в матче номер четыре», — цитирует Купера официальный сайт клуба.

«Блю Джекетс» ведут в серии со счётом 3-0. Четвёртый матч пройдёт в Коламбусе 17 апреля мск.

По итогам регулярного чемпионата «Тампа» стала второй командой в истории НХЛ, которой удалось одержать за сезон 62 победы. «Молнии» повторили достижение «Детройт Ред Уингз» сезона-1995/96.