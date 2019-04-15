Видеообзор матча, поставившего «Тампу» на грань вылета из Кубка Стэнли

«Коламбус Блю Джекетс» дома победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» и в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 3:1.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Коламбуса» Кэм Аткинсон, который набрал 2 (1+1) очка. Голами в составе победителей также отметились Мэтт Дюшейн и Оливер Бьёркстранд. Голкипер хозяев Сергей Бобровский совершил 30 сейвов.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте лиги.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 37 секунд, отметился голевой передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв совершил 4 силовых приёма и заблокировал 2 броска. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 30.

«Блю Джекетс» ведут в серии со счётом 3-0. Четвёртый матч пройдёт в Коламбусе 17 апреля.