Патрик Лайне установил клубный рекорд «Виннипега»

В третьем матче серии первого ранда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» проиграл на своей площадке «Виннипег Джетс» со счётом 3:6.



Одну из шайб в составе победителей забросил нападающий Патрик Лайне. Финский хоккеист стал первым игроком в клубной истории, кому удалось отличиться заброшенной шайбой в каждой из первых трёх игр одного розыгрыша плей-офф. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 20-летний форвард забросил три шайбы и отдал одну голевую передачу при показателе полезности «+1». В регулярном чемпионате на его счету 50 (30+20) очков в 82 матчах.



«Виннипег» одержал первую победу в серии, сократив отставание в серии — 1-2. Следующий матч состоится 17 апреля также в Сент-Луисе, начало – в 4:30 мск.

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