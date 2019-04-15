«Адмирал» подписал новый контракт с лучшим бомбардиром Глазачевым

Нападающий Константин Глазачев подписал новый контракт с «Адмиралом». Как информирует официальный сайт «моряков», соглашение рассчитано на один сезон.



В минувшем регулярном чемпионате Глазачев стал самым результативным игроком «Адмирала». В 54 матчах 34-летний хоккеист забросил 16 шайб и отдал 12 результативных передач при показателе полезности «+3» и восьми минутах штрафного времени, проводя на льду чуть больше 15 минут в среднем за игру.



Глазачев выступает за «Адмирал» с сезона-2016/17. Ранее он защищал цвета «Спартака», московского «Динамо», «Югры», СКА, «Сибири», «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга», минского «Динамо» и «Барыса». Всего в КХЛ провёл 487 матчей и набрал 285 (133+152) очков.

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