Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня.



Первой звездой признан нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун. В третьем матче серии с «Сан-Хосе Шаркс» (6:3, 2-1 в серии) он забросил три шайбы и отдал две голевые передачи. В ходе сезона 26-летнего канадского хоккеиста выменяли у «Оттавы Сенаторз».



Второй звездой назван форвард «Вегаса» Пол Штястны, набравший пять очков в матче с «акулами». Он дважды поразил ворота соперника и отдал три голевые передачи.



Замкнул тройку лучших игроков нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор. В третьем матче серии с «Сент-Луис Блюз» (6:3, 1-2 в серии) он отметился двумя результативными бросками. В составе «музыкантов» один из голов на свой счёт записал Владимир Тарасенко.

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