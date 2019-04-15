Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня.
Первой звездой признан нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун. В третьем матче серии с «Сан-Хосе Шаркс» (6:3, 2-1 в серии) он забросил три шайбы и отдал две голевые передачи. В ходе сезона 26-летнего канадского хоккеиста выменяли у «Оттавы Сенаторз».
Второй звездой назван форвард «Вегаса» Пол Штястны, набравший пять очков в матче с «акулами». Он дважды поразил ворота соперника и отдал три голевые передачи.
Замкнул тройку лучших игроков нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор. В третьем матче серии с «Сент-Луис Блюз» (6:3, 1-2 в серии) он отметился двумя результативными бросками. В составе «музыкантов» один из голов на свой счёт записал Владимир Тарасенко.
Стали известны три звезды дня в НХЛ