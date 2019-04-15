Джонсон: Бобровский играл великолепно, делая сейвы в решающие моменты матча

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон похвалил голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского после третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ, завершившегося со счётом 3:1 в пользу «мундиров». Россиянин отразил 30 бросков из 31.



«Бобровский играл великолепно, делая сейвы в решающие моменты игры», — цитирует Джонсона официальный сайт лиги.



Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 37 секунд, отметился голевой передачей и закончил матч с показателем полезности «+1». Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв совершил 4 силовых приёма и заблокировал 2 броска. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 30.



«Блю Джекетс» ведут в серии со счётом 3-0. Четвёртый матч пройдёт в Коламбусе 17 апреля.

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