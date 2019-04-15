Итоги дня в НХЛ для россиян: вдохновенная игра вратарей, 10 хитов Барбашёва

Ещё в четырёх парах первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги сыграны третьи матчи. На лёд выходили восемь представителей России.
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин провёл 18 минут 50 секунд в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:3) и заработал показатель полезности «-1». Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин отдал голевую передачу в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1), а голкипер Сергей Бобровский отразил 96,8 % бросков. Вратарь Андрей Василевский записал на свой счёт 27 сейвов, а защитник Михаил Сергачёв заработал показатель полезности «-2». Нападающий «Сент-Луис» Блюз Владимир Тарасенко забил гол в игре с «Виннипег Джетс» (3:6), но закончил встречу с показателем полезности «-2». Форвард Иван Барбашёв провёл 10 силовых приёмов.