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Итоги дня в НХЛ для россиян: вдохновенная игра вратарей, 10 хитов Барбашёва

Итоги дня в НХЛ для россиян: вдохновенная игра вратарей, 10 хитов Барбашёва
Хоккей / НХЛ

Ещё в четырёх парах первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги сыграны третьи матчи. На лёд выходили восемь представителей России.

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин провёл 18 минут 50 секунд в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:3) и заработал показатель полезности «-1». Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин отдал голевую передачу в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1), а голкипер Сергей Бобровский отразил 96,8 % бросков. Вратарь Андрей Василевский записал на свой счёт 27 сейвов, а защитник Михаил Сергачёв заработал показатель полезности «-2». Нападающий «Сент-Луис» Блюз Владимир Тарасенко забил гол в игре с «Виннипег Джетс» (3:6), но закончил встречу с показателем полезности «-2». Форвард Иван Барбашёв провёл 10 силовых приёмов.

ВратарьКлубСейвыОБСчёт
Бобровский«Коламбус»30 из 3196,8%3:1
Василевский«Тампа-Бэй»27 из 2993,1%1:3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Малкин (н)«Питтсбург»0+0-1012031%18.50
Панарин (н)«Коламбус»0+1+10111-18.37
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+0-20142-22.55
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+0-20311-20.28
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+000010083%14.05
Куликов (з)«Виннипег»0+0+12010-12.22
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