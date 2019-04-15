Итоги дня в НХЛ для россиян: вдохновенная игра вратарей, 10 хитов Барбашёва

Ещё в четырёх парах первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги сыграны третьи матчи. На лёд выходили восемь представителей России.



Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин провёл 18 минут 50 секунд в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:3) и заработал показатель полезности «-1». Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин отдал голевую передачу в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1), а голкипер Сергей Бобровский отразил 96,8 % бросков. Вратарь Андрей Василевский записал на свой счёт 27 сейвов, а защитник Михаил Сергачёв заработал показатель полезности «-2». Нападающий «Сент-Луис» Блюз Владимир Тарасенко забил гол в игре с «Виннипег Джетс» (3:6), но закончил встречу с показателем полезности «-2». Форвард Иван Барбашёв провёл 10 силовых приёмов.

Вратарь Клуб Сейвы ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 30 из 31 96,8% 3:1 Василевский «Тампа-Бэй» 27 из 29 93,1% 1:3

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Малкин (н) «Питтсбург» 0+0 -1 0 1 2 0 31% 18.50 Панарин (н) «Коламбус» 0+1 +1 0 1 1 1 - 18.37 Сергачёв (з) «Тампа-Бэй» 0+0 -2 0 1 4 2 - 22.55 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 1+0 -2 0 3 1 1 - 20.28 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 0 10 0 83% 14.05 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 +1 2 0 1 0 - 12.22