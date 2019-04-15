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Ривз и Э. Кейн обменялись эффектными ударами в ходе драки в третьем матче серии

Ривз и Э. Кейн обменялись эффектными ударами в ходе драки в третьем матче серии
Хоккей / НХЛ

В третьем матче серии первого раунда плей-офф «Вегас Голден Найтс» дома одержал уверенную победу в игре с «Сан-Хосе Шаркс» — 6:3.

В концовке игры нападающий «рыцарей» Райан Ривз сошёлся в кулачном бою с форвардом «акул» Эвандером Кейном. В ходе драки хоккеисты обменялись эффектными ударами, а затем продолжили выяснять отношения после того, как их начали разнимать арбитры.

Самыми результативными игроками встречи стали форварды хозяев Марк Стоун и Пол Штястны, набравшие по пять очков. У Стоуна 3 гола и 2 результативные передачи. Он возглавляет снайперскую гонку плей-офф. У Штястны 2+3. Ещё одна заброшенная шайба на счету Макса Пасиоретти.

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Посмотреть видео драки можно на канале Sportsnet в YouTube.

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