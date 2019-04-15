Купер: когда из состава выпадает такой игрок, как Кучеров, это даёт о себе знать

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об отсутствии нападающего Никиты Кучерова в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (1:3, 0-3 в серии).



Во второй игре серии (1:5) россиянин был удалён до конца встречи. На 56-й минуте игры он толкнул на борт сидящего на коленях защитника «мундиров» Маркуса Нутиваару. Лига дисквалифицировала лучшего бомбардира регулярного чемпионата на один матч.



«Кучеров — большая часть нашей команды. Лучший бомбардир лиги. Он однозначно будет финалистом на приз MVP сезона. Всегда, когда у вас выпадает из состава такой игрок, равно как и Хедман, это даёт о себе знать. Но, думаю, мы сражались», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Кучеров отказался комментировать эпизод, который привёл к дисквалификации