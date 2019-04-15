Бобровский: чисто командная победа, игроки уделили внимание каждой детали

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский поделился мнением о победе команды со счётом 3:1 в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Вратарь отразил 30 бросков из 31 и был признан первой звездой встречи.



«Сегодня на стадионе была замечательная атмосфера. Болельщики зарядили команду дополнительными силами. Приятно играть в такой обстановке, было здорово.



Ребята прекрасно сработали при игре в обороне. Они позаботились о каждой детали. С их помощью я практически всегда видел момент бросков и сохранял предельную концентрацию. Это чисто командная победа, которая очень важна во всех смыслах», — приводит слова россиянина официальный сайт клуба.



«Блю Джекетс» ведут в серии со счётом 3-0. Четвёртый матч пройдёт в Коламбусе 17 апреля мск.

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