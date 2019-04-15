Диц: «Авангард» хотел дестабилизировать ситуацию в «Барысе» перед плей-офф

Защитник «Барыса» Даррен Диц прокомментировал слухи о возможном переходе в «Авангард», которые появились в ходе сезона.



«Вокруг игроков часто ходят разговоры о переходах. Если вы про «Авангард», то, думаю, это было тактикой омичей. Они хотели дестабилизировать ситуацию в нашей команде перед плей-офф. Лично я не обращаю на подобные новости внимания. У меня действующий контракт в «Барысе», и здесь меня всё устраивает. Деньги — не главное для меня. Куда важнее знать, что чувствуешь себя счастливым в клубе, где выступаешь на данный момент», — приводит слова Дица Sports.kz.



«Барыс» проиграл «Авангарду» со счётом 1-4 во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В четвертьфинале Восточной конференции подопечные Андрея Скабелки переиграли «Торпедо» со счётом 4-3.

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