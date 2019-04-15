СКА заинтересован в продлении контракта с Херсли

Хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы защитника СКА Патрика Херсли, рассказал о будущем клиента. Действующий контракт игрока с питерским клубом истекает 30 апреля 2019 года, после чего он станет неограниченно свободным агентом. Ранее сообщалось, что один из шведских клубов предложил Херсли долгосрочный контракт.

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«СКА заинтересован в продлении контракта с Херсли, дальнейшие переговоры будут вестись позже», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

В этом сезоне 32-летний швед провёл 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 33 (14+19) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф на счету игрока три голевые передачи в 12 играх при показателе полезности «-5».

СКА завершил выступление в розыгрыше Кубка Гагарина на стадии финала Западной конференции, уступив в семи матчах ЦСКА.

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