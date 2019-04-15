Агент Виделля: несколько клубов заинтересованы в Линусе, в том числе «Динамо» Р

Хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего рижского «Динамо» Линуса Виделля, рассказал, что его клиент входит в сферу интересов нескольких команд КХЛ. Действующий контракт шведа с рижанами истекает 30 апреля нынешнего года, после чего игрок получит статус неограниченно свободного агента.



«Есть несколько клубов КХЛ, которые заинтересованы в Виделле, рижское «Динамо» находится в их числе. Дальнейшая информация появится в мае», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.



В нынешнем сезоне 33-летний Виделль провёл 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету 24 заброшенные шайбы и 24 результативные передачи при показателе полезности «+7». Ранее хоккеист защищал цвета «Трактора», «Куньлунь Ред Стар», «Торпедо», «Северстали» и «Югры».

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