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Дюшейн: сейчас в «Коламбусе» нет пассажиров

Дюшейн: сейчас в «Коламбусе» нет пассажиров
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Мэтт Дюшейн прокомментировал победу со счётом 3:1 в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Не буду говорить о том, что перед началом серии мы рассчитывали, что будем вести со счётом 3-0. Команда этого не ожидала, но в то же время она играет достаточно хорошо для того, чтобы выигрывать с таким преимуществом. Думаю, руководство верило, что именно такой тип хоккея принесёт успех команде, когда наносились последние штрихи. Сейчас в команде нет пассажиров. Будет непросто завершить серию, но я считаю, что у «Коламбуса» есть характер, который позволит сделать это», — приводит слова Дюшейна официальный сайт «мундиров».

Четвёртый матч пройдёт в Коламбусе 17 апреля мск.

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