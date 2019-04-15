Голубев: на месте «Авангарда» в финале Кубка Гагарина должен быть «Амур»

Нападающий «Амура» Денис Голубев поделился мнением о финале Кубка Гагарина с участием ЦСКА и «Авангарда» (счёт в серии — 1-0).



«Не удивился, что в финал вышли ЦСКА и «Авангард». Рад успеху вратаря «ястребов» Игоря Бобкова, с которым мы в своё время вместе выпускались из школы «Магнитки». Кроме того заслужил выход в финал ещё один наш ровесник и партнёр по золотой молодёжной сборной России — форвард ЦСКА Сергей Калинин.



Мне кажется, ЦСКА выстрадал свой успех. «Армейцы» уже три-четыре года рядом с кубком, пора его брать. А вот на месте «Авангарда» в роли чемпиона Восточной конференции должны были быть мы. Поверьте, у нас в Хабаровске очень амбициозная команда», — приводит слова Голубева Russia-Hockey.

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