Хартли: у «Авангарда» будут небольшие изменения перед вторым матчем с ЦСКА

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от второго матча серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА. В первой игре «армейцы» обыграли соперника со счётом 5:2. Второй матч состоится сегодня, 15 апреля, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Мы много смотрели и анализировали видео. У нас, как и перед любой игрой, будут небольшие изменения. Думаю, у ЦСКА будет то же самое. Мы чувствуем, что можем играть лучше. В первом матче, возможно, команда немного нервничала и принимала неправильные решения на льду, но хоккей — игра ошибок. Постараемся сегодня свести их число к минимуму.



Нам противостоит классный и крайне умелый соперник. «Авангард» должен показать всё, на что способен. Я вижу, как игроки настроены. Они понимают, какой путь проделали к финалу и что значит для них этот этап», — сказал специалист в интервью клубному телевидению.

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