Пивцакин — о втором матче с ЦСКА: это должен быть вечер «Авангарда»

Защитник «Авангарда» Никита Пивцакин поделился ожиданиями от второго матча финала Кубка Гагарина с ЦСКА. В первой игре «армейцы» обыграли соперника со счётом 5:2. Второй матч состоится сегодня, 15 апреля, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Все знают, как с ними бороться. Просто надо выходить на лёд и играть в свой хоккей. Не нужно перестраиваться на ритм соперника, необходимо задавать свой, навязывать борьбу, бить первыми. Две команды такие столкнулись, атакующие, которые агрессивно играют. Нужно где-то хитрее быть, где-то сыграть лучше, чем ЦСКА.



Это должен быть наш вечер. Мы обязаны выходить и делать всё возможное. Позитив должен сохраняться в любом случае. Это финал, отступать некуда. Ребята все настроены на победу. Надо выходить и доказывать свою состоятельность», — сказал игрок в интервью клубному телевидению.

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