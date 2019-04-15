Пьетранджело — о 3:6: «Виннипег» получил свободу, на их льду такого не было

Защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело поделился мнением о проигранном домашнем матче серии первого раунда плей-офф с «Виннипег Джетс» (3:6, 2-1 в серии).



«В целом мы играли неплохо, пытаясь спасти матч. Но старт встречи выдался не совсем таким, как мы хотели. Мы знали, что „Виннипег“ пойдёт вперёд, будет давить, однако не справились с этим. Потом исправлялись, но в целом мы знаем, что должны играть лучше.



Соперник слишком много времени провёл в нашей зоне. Мы дали им слишком много свободы. В первых двух матчах на выезде такого не происходило. Нам нужно жёстче играть перед своими воротами», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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Гол Тарасенко не помог «Сент-Луису» обыграть «Виннипег», счёт в серии 2-1