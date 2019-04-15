Петухов: ну, не приехал Доус в сборную. Что нам теперь, плакать?

Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Егор Петухов прокомментировал тот факт, что форвард «Автомобилиста» Найджел Доус отказался от приезда в национальную команду.



«Что дал нам Скабелка? Во-первых, тренер заряжал нас, подсказывал, выбирал правильную тактику, собрал хорошую команду. Как тренер заряжал на победу в раздевалке? Я вам этого рассказывать не буду. То, что было в раздевалке, там и остаётся. Андрей Скабелка просто находит такие слова, которые либо зацепят прям за живое, либо, наоборот, воодушевят так, что побежишь в два раза быстрее.



Копитар приехал в сборную Словении? Знаете, поговорка такая есть: „Против лома нет приёма“. Каким бы он там хорошим, техничным и быстрым ни был, если раз-два ему дать, то эта техничность пропадёт. У нас в сборной тоже есть парни, которые имеют опыт выступлений в НХЛ.



Обсуждается ли отказ Доуса? А что его обсуждать? Ну, не приехал он. Что нам, плакать что ли из-за этого?», — цитирует форварда Sports.kz.

Скабелка: я требовательный тренер, кому-то мой подход кажется жёстким