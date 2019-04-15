Кессел: «Айлендерс» играют хорошо, «Питтсбург» — пока недостаточно

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел поделился мнением о ходе серии с «Нью-Йорк Айлендерс» (0-3).



«Они играют хорошо, мы — пока недостаточно. У нас были шансы тут и там, но ничего конкретного. Никому не хотелось проигрывать 0-3. Мы переживаем, все хотят побеждать. Попробуем взять следующую игру и отталкиваться от этого», — приводит слова Кессела официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Питтсбург» потерпел третье поражение в серии с «Айлендерс», у Малкина — «-1»

«Пингвины» открыли счёт на 13-й минуте стараниями Гаррета Уилсона, оформившего свой первый гол в плей-офф. «Островитянам» потребовалось всего полторы минуты, чтобы не только восстановить паритет, но и выйти вперёд. Сначала Джордан Эберле застал врасплох голкипера Мэтта Мюррея, а затем Брон Нельсон во второй раз огорчил болельщиков клуба из Пенсильвании. Гости укрепили преимущество на 51-й минуте после гола Леонида Комарова. В концовке четвёртую шайбу в ворота хозяев забросил Андерс Ли.