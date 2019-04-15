ЦСКА — «Авангард»: в состав хозяев вернулись Андронов и Мамин

Стал известен состав московского ЦСКА на второй матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина с хоккейным клубом «Авангард», сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Подопечные Игоря Никитина ведут в противостоянии с общим счётом 1-0.



Встреча состоится сегодня, 15 апреля, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В состав ЦСКА вернулся нападающий Сергей Андронов, заменивший Грега Скотта, и форвард Максим Мамин, заменивший Александра Попова.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Карнаухов;

Науменков — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;

Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.

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