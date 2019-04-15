Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Скаут НХЛ: у Подколзина есть всё необходимое, чтобы стать звездой

Скаут НХЛ: у Подколзина есть всё необходимое, чтобы стать звездой
Хоккей / НХЛ

Директор НХЛ по европейскому скаутингу Горан Штубб прокомментировал составленный список фаворитов драфта среди игроков из Европы, где российский нападающий Василий Подколзин занял вторую строчку.

«У Василия есть все: катание, бросок, умение разыграть шайбу, скорость и правильное отношение. Он играет в очень интенсивный хоккей и является умным двусторонним хоккеистом. Он обладает всем необходимым, чтобы стать звездой и будет ключевым российским форвардом на чемпионате мира U18», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

17-летний Подколзин — форвард с левым хватом, который в пяти матчах на Кубке Глинки/Гретцки в августе в составе сборной России набрал 11 (8+3) очков, а на декабрьском групповом этапе Мирового кубка вызова (U19) записал на свой счет 8 (3+5) баллов в шести встречах.

Рейтинг драфта НХЛ: Подколзин занял второе место среди игроков из Европы
Везучие «черти». Хьюз может уйти в «Нью-Джерси», а Подколзин — в «Колорадо»
«Дьяволы» победили второй раз за три года. Скоро наступит их время.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент