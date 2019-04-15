Скаут НХЛ: у Подколзина есть всё необходимое, чтобы стать звездой

Директор НХЛ по европейскому скаутингу Горан Штубб прокомментировал составленный список фаворитов драфта среди игроков из Европы, где российский нападающий Василий Подколзин занял вторую строчку.



«У Василия есть все: катание, бросок, умение разыграть шайбу, скорость и правильное отношение. Он играет в очень интенсивный хоккей и является умным двусторонним хоккеистом. Он обладает всем необходимым, чтобы стать звездой и будет ключевым российским форвардом на чемпионате мира U18», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



17-летний Подколзин — форвард с левым хватом, который в пяти матчах на Кубке Глинки/Гретцки в августе в составе сборной России набрал 11 (8+3) очков, а на декабрьском групповом этапе Мирового кубка вызова (U19) записал на свой счет 8 (3+5) баллов в шести встречах.



Рейтинг драфта НХЛ: Подколзин занял второе место среди игроков из Европы