Директор НХЛ по европейскому скаутингу Горан Штубб прокомментировал составленный список фаворитов драфта среди игроков из Европы, где российский нападающий Василий Подколзин занял вторую строчку.
«У Василия есть все: катание, бросок, умение разыграть шайбу, скорость и правильное отношение. Он играет в очень интенсивный хоккей и является умным двусторонним хоккеистом. Он обладает всем необходимым, чтобы стать звездой и будет ключевым российским форвардом на чемпионате мира U18», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
17-летний Подколзин — форвард с левым хватом, который в пяти матчах на Кубке Глинки/Гретцки в августе в составе сборной России набрал 11 (8+3) очков, а на декабрьском групповом этапе Мирового кубка вызова (U19) записал на свой счет 8 (3+5) баллов в шести встречах.
Скаут НХЛ: у Подколзина есть всё необходимое, чтобы стать звездой