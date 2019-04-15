Патрик Кейн едет на ЧМ-2019 и будет капитаном сборной США

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн будет капитаном сборной США на чемпионате мира по хоккею 2019 года, информирует официальный «твиттер» американской сборной.



За регулярный чемпионат Кейн забил 44 гола и отдал 65 результативных передач. Он обновил личный рекорд по очкам. Кейн провёл самый результативный сезон среди американцев за последние 26 лет. На этом отрезке национальный рекорд принадлежит Пэту Лафонтэну (148, сезон-1992/93). Дважды отметку 110 очков преодолевал Кевин Стивенс (112 и 111), в сезоне-1988/89 Джо Маллен набрал 110 очков. Следующий результат установил Кейн.



Сборная США попала в одну группу с Канадой, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.